In der Donauwörther Straße in Gersthofen hat es am Mittwochnachmittag einen Unfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, waren hier gegen 15.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Genaueres konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht sagen. Die Donauwörther Straße war auch eine Stunde nach dem Unfall noch nicht wieder befahrbar. (AZ)

