Gerfriedswelle: So will die Stadt den Ansturm in den Griff bekommen

Bei heißem Sommerwetter ist vor und in der Gersthofer Gerfriedswelle mächtig was los. Die Besucherschlangen vor der Kasse sind lang, Autofahrer finden keinen Parkplatz mehr und bei viel Andrang springt die Einlassampel schon einmal auf Rot und niemand darf noch rein in das Gelände, wo die Becken zur Erfrischung locken. Enttäuscht müssen Besucher abziehen und manche machen sich mit Beiträgen in den sozialen Medien Luft. Wie ist die Situation in der laufenden Freibadsaison? Das wollte Melanie Schappin (Freie Wähler) im Stadtrat von der Stadtverwaltung wissen.

