Vor der Gersthofer Kirchweih: Ein Blick zurück

Ab der kommenden Gersthofer Kirchweih mit Start am Freitag, 11. Oktober müssen sich die Besucher an einen Wechsel der Himmelsrichtung gewöhnen. Zuletzt fand die 69. Gersthofer Kirchweih im Jahr 2019 noch im Süden der Stadt an der Schubertstraße statt. Jetzt hat das traditionsreiche Volksfest künftig im Gersthofer Norden nördlich der Thyssenstraße nahe an der B2-Anschlussstelle am sogenannten „Los Angeles Ring“ mit seinem Festplatzgelände eine neue Bleibe. Nach vierjähriger Kirchweih-Unterbrechung beginnt dort mit einer Festwoche nicht nur durch die Standortverlagerung ein neuer Zeitabschnitt. Es sind auch ein neues Festwirtsteam um Stefan „Bob“ Meitinger und zahlreiche Schausteller, die mit neuen Ideen den Besuchern elf Tage lang ein volles Vergnügungsprogramm mit viel Unterhaltung versprechen.

