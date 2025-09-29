Gersthofen Hilfe für Straßenhunde in Bosnien: Wenn eine komplette Tierarztpraxis auf Reisen geht

Ein Gersthofer Ehepaar hat eine komplette Tierarztpraxis aus Senden zum „Godfather of Dogs“ nach Bosnien gebracht. Vor Ort konnten sie sich ein Bild der Auffangstation für 1000 Hunde machen.