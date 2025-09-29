Icon Menü
Gersthofer schicken Tierarztpaxis aus Senden nach Bosnien

Gersthofen

Hilfe für Straßenhunde in Bosnien: Wenn eine komplette Tierarztpraxis auf Reisen geht

Ein Gersthofer Ehepaar hat eine komplette Tierarztpraxis aus Senden zum „Godfather of Dogs“ nach Bosnien gebracht. Vor Ort konnten sie sich ein Bild der Auffangstation für 1000 Hunde machen.
Von Oliver Reiser
    Bruno Jelovic, Klaus und Anita Kellerer mitten unter einem Teil der rund 1000 Hunde, die auf einer Ranch in Bosnien leben.
    Bruno Jelovic, Klaus und Anita Kellerer mitten unter einem Teil der rund 1000 Hunde, die auf einer Ranch in Bosnien leben. Foto: Kellerer

    In den sozialen Netzwerken gibt Bruno Jelovic Einblicke in seine Arbeit. Er zeigt, wie er die Hunde von der Straße und von der Kette wegholt, sie von ihren Leiden erlöst und ihnen eine neue Heimat gibt. Das alles teilt er auch in den sozialen Medien. Als „The Godfather of Dogs“ hat Jelovic allein auf Instagram über 860.000 Follower. Das sei für den gebürtigen Kroaten, der nach Jahren in der Schweiz nun in Bosnien lebt, eher ein Mittel zum Zweck, um auf das Leid der Hunde aufmerksam machen zu können, sagt er.

