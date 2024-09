Die Empfehlung, Wasser abzukochen, ist aufgehoben

Am Dienstag vor einer Woche hatte ein Baggerfahrer versehentlich eine Hauptwasserleitung der Gersthofer Stadtwerke beschädigt. Das war bei Bauarbeiten am neuen Festplatz passiert. Infolgedessn rieten die Stadtwerke in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg, das Trinkwasser vorsorglich abzukochen, bis die Wasserproben nachweislich ohne Befund waren. Das war laut Auskunft der Stadt eine reine Vorsorgemaßnahme, bis Proben entnommen und geprüft waren.

Betroffen waren Straßen im Industriegebiet Gersthofen: Messerschmittstraße, Max-Planck-Straße, Einsteinring, Siemensstraße (ab Einmündung Senefelderstraße Richtung Norden), Gutenbergstraße (ab Einmündung Senefelderstraße Richtung Norden), Dieselstraße (ab Einmündung Senefelderstraße Richtung Norden), Senefelderstraße (ab Einmündung Dieselstraße Richtung Norden).

Nach der Reparatur an der Wasserleitung haben jetzt Wasserproben die Trinkwasserqualität bestätigt. Damit wurde die Abkochempfehlung an diesem Montag aufgehoben.