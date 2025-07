Mit Walzerklang und Zeitkritik: Das Schmuttertal reist ins Wien der 1930er

Vorhang auf für das Oberstufentheater des Gymnasiums Schmuttertal: Die Lichter gehen aus, ein sanfter Wiener Walzer erklingt – live gespielt von den beiden Schülern Thadeus Henschel am Cello und Maya Zimmer am Flügel. Schon vor Beginn der Aufführung herrscht eine besondere Atmosphäre: In der Aula der Diedorfer Schule bewegen sich kostümierte Schülerinnen und Schüler durch die Gänge – ganz in ihre Rollen versunken.

Zeitreise nach Wien: Theatergruppe bringt 1930er-Jahre auf die Bühne

Gespielt wird „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von Ödon von Horváth. 21 Schülerinnen und Schüler stehen auf der Bühne und verkörpern die facettenreichen Charaktere des Stücks. Doch auch hinter den Kulissen wird Großes geleistet: Das eindrucksvolle Bühnenbild der stillen Straße – dem Hauptschauplatz des Geschehens – wurde von der Bühnenbaugruppe unter der Leitung von Roxana Henke gestaltet. „Ohne sie hätten wir das nicht geschafft“, betont Klaus Drechsler, der Leiter des Oberstufentheaters. Die Theatergruppe probt bereits seit Schuljahresbeginn – wöchentlich 90 Minuten sowie an vier intensiven Wochenenden.

Das Drama spielt im Wien der 1930er-Jahre und erzählt die tragische Geschichte der jungen Marianne (gespielt von Emma Kessler), Tochter eines Spielwarenhändlers, dem Zauberkönig (Sebastian Strom). Sie lehnt sich gegen eine arrangierte Ehe auf und folgt stattdessen dem charmanten, aber verantwortungslosen Alfred (Fabian Finke). Doch ihr Traum von Freiheit führt in den sozialen Abstieg, in Armut und persönliches Unglück. Von Horváths Stück ist eine eindrucksvolle Kritik an gesellschaftlichen Zwängen und emotionaler Abhängigkeit – bitter, realistisch und zeitlos aktuell.

Symbolik und Kritik: Die Hitler-Figur als Spiegel der Zeit

„Abgesehen von Marianne sind fast alle Figuren im Stück eher böse – es ist spannend zu beobachten, wie sich das im Verlauf der Handlung zuspitzt“, erklärt Drechsler. Für die Inszenierung hat sich die Theatergruppe etwas Besonderes einfallen lassen: In der Rolle des Neffen des Zauberkönigs, der im Original bereits faschistische Züge trägt, taucht in dieser Version ein junger Adolf Hitler als Begleiter auf – eine mutige Anspielung auf die Zeitgeschichte und von Horváths kritische Haltung zum Nationalsozialismus. „Von Horváths Werk galt im Dritten Reich als entartete Kunst. Schon 1931 thematisierte er in diesem Stück den aufkommenden Nationalsozialismus“, erläutert Drechsler. In der Diedorfer Inszenierung wird die Hitler-Figur zunächst als verwirrter Charakter dargestellt: „Statt eines Hitlergrußes macht er einen kommunisten Gruß mit erhobener Faust“, so Drechsler. Im Laufe des Stücks tritt er jedoch immer selbstbewusster auf – eine Darstellung, die durchaus als Metapher für den Aufstieg des Nationalsozialismus gelesen werden kann.

Am Ende bleibt ein Stück, das nicht nur durch das starke Spiel der Darstellerinnen und Darsteller beeindruckt, sondern auch durch seine inhaltliche Tiefe und die kluge Inszenierung. Ein Abend, der bewegt und noch lange nachhallt. Das Drama wird in drei Akten mit zwei Pausen aufgeführt – in denen ein kleines Catering für das Publikum bereitsteht. Weitere Aufführungen finden am 17., 21. und 22. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Gymnasium in Diedorf statt, der Eintritt ist kostenlos.