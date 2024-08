Mit ihrem Fahrrad war am Freitag gegen 15.40 Uhr eine 14-Jährige auf dem Radweg parallel zur B300 von Gessertshausen in Richtung Ustersbach unterwegs. Dabei bekam sie laut Polizei aufgrund von Flüssigkeitsmangel Kreislaufprobleme und fiel vom Fahrrad. Dabei zog sie sich leichte Schürfwunden an der Schulter zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (diba)

