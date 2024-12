1400 Kilometer zu Fuß entlang des „Grünen Bands“

In der Sportgaststätte in Gessertshausen wird am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr ein Vortrag gehalten. Der Titel: „Naturerlebnis Grünes Band – 1400 Kilometer zu Fuß von Tschechien zur Ostsee“ statt. Das Grüne Band an der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist ein gelungenes Beispiel für einen großräumigen Biotopverbund. Wo immer möglich verläuft der Weg auf dem ehemaligen Grenzstreifen und dort zumeist auf dem Kolonnenweg. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Biotopen zu bewundern von Feuchtwiesen über Magerrasen bis hin zu Flusslandschaften und Steilklippen an der Ostsee. Daneben stößt man immer wieder auf Zeugnisse der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, sowie auf Denkmäler der Wiedervereinigung. Referent ist Johannes Enzler, Veranstalter ist die Ortsgruppe des Bund Naturschutz VG Gessertshausen-Kutzenhausen. Der Eintritt ist frei. (AZ)