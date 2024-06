Gessertshausen

vor 17 Min.

Auch Gessertshausen wurde vom Hochwasser nicht verschont

Plus In der Ortsmitte rund ums Rathaus drückte das Wasser Kanaldeckel hoch. Auch in den Ortsteilen Dietkirch und Wollishausen gab es wieder Vorfälle.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Wie viele Gemeinden entlang der kleineren Flüsse im Landkreis Augsburg hat das Hochwasser auch vor der Gemeinde Gessertshausen nicht Halt gemacht. Besonders betroffen waren die bebauten Gebiete rund um Schwarzach und Schmutter. Laut Bürgermeister Jürgen Mögele mussten rund 75 Keller im Gemeindegebiet ausgepumpt werden, etwa 50 davon in Gessertshausen und mehr als zehn in Wollishausen. Verletzt wurde beim Hochwasser niemand, es entstand aber teilweise erheblicher Sachschaden.

Über die tatkräftige Hilfe der Einsatzkräfte war neben Bürgermeister Mögele auch eine Anwohnerin an der Schwarzach in Gessertshausen froh. „Vielen Dank der Wasserwacht, die mit Hubschraubern und Boot uns zur Rettung aufnehmen wollte“, schreibt Monika Duckhorn an die Redaktion. Auch die Feuerwehr hätte ihrer Familie mit Auspumpen zur Seite gestanden und immer wieder vorbeigeschaut. Auch aus Dietkirch und Deubach haben sich Überflutungsopfer bei der Redaktion gemeldet. In Gessertshausen direkt war neben dem Wiesenweg, dem Oberen Kirchenweg und dem Dorfweg vor allem die Lage am Rathaus angespannt, berichtet Bürgermeister Mögele. „Das Wasser hat aus den Kanaldeckeln hochgedrückt und stand auf der Bundesstraße bis zur Tankstelle“, berichtet er. Die B300 habe zeitweise gesperrt werden müssen. In Wollishausen hat das Wasser auch diesmal die Anwesen erreicht, die zuletzt immer wieder von Hochwasser bedroht waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen