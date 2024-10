Autofahrer fährt gegen Bus in Gessertshausen

Auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts in Gessertshausen ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, rangierte ein 23-jähriger Opelfahrer gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Unterfeldstraße. Beim Rückwärtsfahren fuhr er laut Polizei gegen einen geparkten Bus. Dabei entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 7000 Euro schätzt. (kinp)

