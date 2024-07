Fahrraddiebe an Bahnhöfen in Gessertshausen und Diedorf unterwegs

Die Polizei berichtet von Fahrraddiebstählen an den Bahnhöfen in Diedorf und Gessertshausen.

Am Bahnhof in Diedorf ist in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und Samstag ein silbernes Cityrad gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Zudem wurde von einem Herrenmountainbike, welches am Bahnhof Gessertshausen abgestellt war, der Sattel entwendet. Die Hersteller von Rad, bzw. Sattel und die Schadenshöhen sind hier leider nicht bekannt, berichtet die Polizei. (kinp)

