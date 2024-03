Ehemalige VdK-Vorsitzende Christa Schestak: "Ich bin froh, helfen zu können"

Plus Insgesamt 21 Jahre war Christa Schestak Vorsitzende des VdK Gessertshausen. Sie erklärt, warum sie so gerne ehrenamtliche Aufgaben übernimmt.

Nach 21 Jahren als Vorsitzende des Ortsverbands Gessertshausen im Sozialverband VdK trat Christa Schestak bei der diesjährigen Hauptversammlung zurück. Gesundheitliche Einschränkungen nennt die 79-Jährige als Grund für ihren Rücktritt, aber auch die Tatsache, dass sich mit Nikola Daser nach langer Suche eine Nachfolgerin gefunden hat.

Insgesamt fünfmal wurde Christa Schestak als Vorsitzende wiedergewählt. Als die Kassiererin des Vereins überraschend starb, übernahm sie auch dieses Amt für drei Jahre. Für zwei Jahre war Christa Schestak außerdem Schriftführerin. „Es war schön, dass dann wieder Mitglieder bereit waren, die Aufgaben zu übernehmen“, kam ihr eine Entlastung aber durchaus entgegen.