Mann flieht vor der Polizei durch ein Fitnessstudio

Beamte der Polizei Zusmarshausen wollten am Montagabend in Gessertshausen einen Autofahrer kontrollieren. Dieser war auf der Hauptstraße in Richtung Ustersbach unterwegs.

An der Tankstelle in Gessertshausen lässt der Mann Auto und Hund zurück

Als der Mann die Polizei erblickte, bog er unvermittelt auf das Gelände einer Tankstelle ab. Dort stellte er den Wagen ab und floh durch den Hinterausgang der Tankstelle in ein Fitnessstudio. Sein Fahrzeug, in dem sich ein Hund befand, ließ der Mann zurück.

Bei der Sichtung von Videomaterial erkannte eine Beamtin den Mann wieder und wusste, dass er keinen Führerschein hat. Deswegen wird nun gegen ihn ermittelt. Der Hund wurde von Angehörigen abgeholt. (AZ)