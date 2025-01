Honigbienen vor Befall schützen

Die Amerikanische Faulbrut (AFB) wird durch die Paenibacillus larvae ausgelöst und ist eine in Deutschland anzeigepflichtige Brutkrankheit bei Honigbienen; sie wird bakteriell ausgelöst. Ein Vortrag dazu findet am Donnerstag, 30. Januar, ab 19.30 Uhr, im Sportheim Gessertshausen (Am Sportplatz 4) statt. Referent ist Andreas Schierling. Er ist Leiter des Tiergesundheitsdienstes Bayern für den Bereich Bienen und spricht über Biologie, Seuchenbekämpfung, aber vor allem auch über ein mögliches Monitoring als vorbeugende Maßnahme. Veranstalter ist der Imkerverein Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Einlass ist um 19 Uhr. Vor dem Vortrag können Getränke und Essen bestellt werden. (AZ)

