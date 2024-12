Lkw touchiert geparkten Rettungswagen

Ein 62-jähriger Mann war am Freitagmorgen um 9.50 Uhr im Gessertshauser Ortsteil Döpshofen unterwegs. Dort stand, auf Höhe der Hausnummer 15, ordnungsgemäß am Straßenrand ein Fahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes. Die Polizei vermutet, der Mann habe den Abstand zu dem anderen Fahrzeug verschätzt, denn er touchierte es am Außenspiegel mit seinem Lastwagen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro an dem Rettungswagen. (corh)

