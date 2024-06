Gessertshausen

vor 31 Min.

Ruhige Wohnlage in Margertshausen am Friedhof

Weil immer mehr Urnengräber nachgefragt werden, benötigen Friedhöfe weniger Platz. Gessertshausen gewinnt so in zwei Ortsteilen Bauland.

Plus In Margertshausen werden hinter dem Friedhof Wohnhäuser entstehen. Klar ist: Dort kann Niederschlagswasser nicht versickern. Der Abfluss ist noch ungeklärt.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Die angespannte Haushaltslage in Gessertshausen macht erfinderisch. Die Gemeinde hat die kleine Erweiterungsfläche des Friedhofs in Margertshausen zu Bauland umgewidmet. Das wurde auf der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Dass diese Wohnlage manche Käufer nicht locken dürfte, wurde gar nicht diskutiert – nur, und das ausführlich, dass bei ungünstigen Wetterlagen, wie zuletzt am ersten Juni-Wochenende, die kleinen Grundstücke „Hinter dem Friedhof“, wie das Baugebiet heißt, das eigene Niederschlagswasser nicht mehr aufnehmen könnten. Wie der Rückhalt oder ein Abfluss dort gelingen könnte, wird noch geklärt werden.

„Den Tod täglich vor Augen haben“ ist eine Benediktinerregel. Die Idee der Gemeinde, Bauland am Friedhof auszuweisen, wäre insofern grundsätzlich im Sinne der Kirche. Allerdings, darauf weist die Bischöfliche Finanzkammer in ihrer Stellungnahme hin und hat damit sicher neue klagefreudige Anwohner im Auge: Die Gemeinde muss das Glockengeläut bei ihren Planungen mitberücksichtigen. Laut Bürgermeister Jürgen Mögele ( CSU) ist das eine Standardformulierung, die ihm allerdings keine Sorgen bereitet – ganz im Gegenteil. „Etwa die gleiche Fläche wird demnächst auch in Wollishausen zu Bauland werden“, erklärt Mögele nach der Sitzung. Dafür sei auch keine Änderung des Bebauungsplans mit Zustimmung des Gemeinderats, wie in Margertshausen, nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen