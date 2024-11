Unbekannter klaut Kennzeichen in Deubach

Die Kennzeichen eines im Gessertshauser Ortsteil Deubach abgestellten Autos sind von einem Unbekannten gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Kennzeichen am Donnerstag in der Willishauser Straße abmontiert. Am Tag darauf erstattete die Halterin des Wagens Anzeige bei der Polizei. Bei Hinweisen zu der Tat wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)

