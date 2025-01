Zeuge wird beim Brand einer Tonne leichtverletzt

In Maingründel hat am Mittwochabend eine Tonne gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Vermutlich hatte sich die Mülltonne, die iner St.-Leonhard-Straße stand, gegen 18.30 Uhr selbst entzündet. Der Zeuge, der den Brand feststellte, erlitt dabei durch eingeatmete Rauchgase eine leichte Rauchvergiftung. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an der Tonne und der angrenzenden Hausfassade wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (corh)

