Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

So oft sind die Menschen im Augsburger Land krankgeschrieben

Plus Arbeitnehmer sind immer öfter krankgeschrieben – auch im Augsburger Land. Am häufigsten krank sind die Menschen aber in der Stadt.

Von Moritz Maier

Im Augsburger Land sind die Menschen wieder häufiger krankgeschrieben. Nach niedrigen Zahlen im Jahr 2021 sind die Krankenstände 2022 um über ein Drittel gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse hervor. Im kommunalen Vergleich steht das Augsburger Land aber besser als die meisten da. Nur in einem Landkreis sind die Menschen seltener krank.

Besonders Atemwegserkrankungen machen den Menschen wieder zu schaffen

Im vergangenen Jahr war jede Arbeiterin und jeder Arbeiter im Augsburger Landkreis im Durchschnitt 21 Tage krankgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr (15,7 Tage) bedeutet das einen starken Anstieg. Die Zahlen kommen aus dem aktuellen Barmer Gesundheitsreport, der jährlich erhoben wird und umfassende Krankenkassendaten auswertet. Besonders auffällig ist, dass Menschen im Landkreis Augsburg durchschnittlich allein 4,9 Tage wegen Atemwegserkrankungen ausfielen. Damit hat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

