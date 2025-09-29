„Der Barbier von Sevilla“ in Neusäß - neu interpretiert von jungen Nachwuchssängerinnen und -sängern

Die berühmte Oper von Gioachino Rossini, „Der Barbier von Sevilla“ ist in modernem, kurzem Format in der Stadthalle Neusäß zu erleben. Die Augsburger Opera Augusta zeigt das Werk als „Pocket Opera“ neu interpretiert unter der musikalischen Leitung von Justin Pambianchi, mit Dialogen auf Deutsch und dem szenischen Konzept von Alexander Sumpf am Freitag, 10. Oktober, mit aufstrebenden jungen Sängerinnen und Sängern. Die Opera Augusta ist ein gemeinnütziger Konzertbetrieb, der unter anderem den Nachwuchs fördern möchte.

Wie ein Barbier dem Grafen den Weg zu seiner Geliebten ebnet

Zur Handlung: Der junge Graf Almaviva möchte das Herz von Rosina gewinnen, ohne dass sie von seinem Adelstitel erfährt. Mit der Hilfe seines Freundes Figaro, einem einfallsreichen Barbier, versucht sich der Graf seiner Geliebten zu nähern. In seinen Briefen gibt er sich deshalb als armer Student „Lindoro“ aus. Doch Rosinas Vormund Dr. Bartolo steht seinem Plan, Rosina näherzukommen, entgegen. Dieser lässt sie nicht nur kaum aus den Augen, er möchte sie sogar selbst heiraten, um an ihr Vermögen zu gelangen. Nach vielen Missverständnissen und Intrigen gelingt es dem Grafen, sich einzuschleichen und Rosina zu einer Flucht zu überreden, nachdem er ihr seine wahre Identität gesteht. Am Ende gelingt es Almaviva und Rosina, sich noch vor Eintreffen der Polizei zu vermählen.

Eine Oper voller Humor und jungen Talenten

