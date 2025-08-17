Icon Menü
Gewitter sorgt für Blitzeinschläge in Stettenhofen und Stadtbergen – Feuerwehr im Einsatz

Landkreis Augsburg

Gewitter: Blitzeinschlag in zwei Häuser

Am Samstag donnerte und blitzte es mehrmals im Augsburger Land. Das ist die Bilanz der Feuerwehr.
    • |
    • |
    • |
    Gewitterwolken wie hier bei Meitingen zogen am Samstag nachmittags und abends über das Augsburger Land.
    Gewitterwolken wie hier bei Meitingen zogen am Samstag nachmittags und abends über das Augsburger Land. Foto: Michael Kroul

    Als am Samstagnachmittag ein heftiges Gewitter über das Augsburger Land zog, ist in Stettenhofen in ein Mehrfamilienhaus der Blitz eingeschlagen. Wie Kreisbrandmeister Thomas Mayr berichtet, war der Schaden aber gering. Nur ein paar Kabel seien zerstört worden. Zur Sicherheit sei in ein paar umliegenden Häusern für einige Zeit der Strom abgestellt worden. Die Feuerwehr war vor Ort, auch ein Rettungswagen war gerufen worden, wurde aber nicht benötigt. Kreisbrandrat Christian Kannler sagt auf Anfrage unserer Redaktion, dass es im Landkreis bei den Gewittern am Samstag keine größeren Einsätze gab. In Stadtbergen hat eine Brandmeldeanlage angeschlagen und der Blitz ist in ein Haus eingeschlagen. Auch dort sei aber nichts Schlimmes passiert. (kar)

