Gewitter: Blitzeinschlag in zwei Häuser

Als am Samstagnachmittag ein heftiges Gewitter über das Augsburger Land zog, ist in Stettenhofen in ein Mehrfamilienhaus der Blitz eingeschlagen. Wie Kreisbrandmeister Thomas Mayr berichtet, war der Schaden aber gering. Nur ein paar Kabel seien zerstört worden. Zur Sicherheit sei in ein paar umliegenden Häusern für einige Zeit der Strom abgestellt worden. Die Feuerwehr war vor Ort, auch ein Rettungswagen war gerufen worden, wurde aber nicht benötigt. Kreisbrandrat Christian Kannler sagt auf Anfrage unserer Redaktion, dass es im Landkreis bei den Gewittern am Samstag keine größeren Einsätze gab. In Stadtbergen hat eine Brandmeldeanlage angeschlagen und der Blitz ist in ein Haus eingeschlagen. Auch dort sei aber nichts Schlimmes passiert. (kar)

