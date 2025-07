So tüfteln Schülerinnen an ihren Chancen

Bei der Girls‘ Akademie bekommen Mädchen einen Überblick über technische Berufe und sammeln erste Erfahrungen. 15 Schülerinnen der Klassen 7 bis 9 haben an dem Programm der Meitinger Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule teilgenommen. Gemeinsam mit anderen Mädchen tüftelten die Teilnehmerinnen der Akademie an Aufgaben aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) und entdeckten dabei ihre eigenen Stärken. Stolz berichteten sie jetzt während der Abschlussveranstaltung an ihrer Meitinger Schule von Betriebsbesuchen bei Audi, SGL-Carbon, MAN (beim Besuch der Mädchen trug die Firma noch diesen Namen) und Airbus Helicopters sowie von ihren Erfahrungen und beruflichen Zielen. Selbst hergestellte Werkstücke wie Solarblumen, Handyhalter, Hubschrauber und beleuchtbare Herzen zeugten davon.

Zur Veranstaltung begrüßt hatte Christine Weinl von der erweiterten Schulleitung. Zur weiteren Moderation übergab sie an Anna Pophal, Projektbetreuung der Girls‘ Akademie, und verantwortliche Ansprechpartnerin der Schülerinnen, der man den Stolz und die Freude für ein erfolgreiches Jahr ansehen konnte.

Schülerinnen aus Meitingen erhalten praktische Einblicke bei Audi, Airbus und MAN

In einer von den Schülerinnen durchgeführten Interviewrunde wurde die Berufsberaterin der Realschule Nicole Weser, Katharina Friedrich vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie, Ulrich Spiegel, Lehrwerkstatt SGL-Carbon, Christine Weinl, Srinath Thiruvengadam, Ausbildungsleiter von Airbus Helicopters und zwei weibliche Auszubildende von Airbus Helicopters befragt. Stolz nahmen die Schülerinnen im Anschluss ihr Abschlusszertifikat entgegen, das sie einer späteren Bewerbung beilegen können.

Auf dem Tisch liegen einige Arbeiten wie etwa Solarblumen, Hubschrauber, beleuchtbare Herzen oder Handyhalter, die die Teilnehmerinnen der Girls' Akademie

Auch ein Unternehmen wurde für sein langjähriges Engagement geehrt: Airbus Helicopters kooperiert seit zehn Jahren mit der Girls‘ Day Akademie. Die Meitinger Realschule ist seit sechs Jahren dabei. Unterstützt werden die Mädchen dabei von ihren engagierten Lehrerinnen Heide Severing und Evelyn Häusler. Seit mehr als zehn Jahren ist die Akademie ein Erfolgsprojekt der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände (bayme vbm), der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zur Förderung von Mädchen.

Warum eine Girl‘s Day Akademie wie in Meitingen so wichtig ist

Bei der Abschlussveranstaltung in Meitingen zog Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt von den Metall- und Elektro-Arbeitgebern eine positive Bilanz: „Die Unternehmen im MINT-Bereich suchen nach talentierten jungen Frauen. Wir müssen die Technikbegeisterung von Mädchen schon früh mit praxisnaher Berufs- und Studienorientierung wecken und sie auf die hervorragenden Karriereperspektiven in der bayerischen M+E-Industrie aufmerksam machen.“ Markus Schmitz von der Agentur für Arbeit betonte: „Mehr als 320 Ausbildungsberufe und rund 22.000 Studiengänge warten darauf, entdeckt zu werden“. Ziel sei es, jungen Frauen neue Perspektiven aufzuzeigen – und die Meitinger Realschule sei dafür auf einem sehr guten Weg.

Die Girl‘s Day Akademien 2024/25 in Bayern Derzeit gibt es in Bayern 17 Girls’Day Akademien, bei denen Schulen mit Unternehmen kooperieren. Einmal wöchentlich erhalten Mädchen dort praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Auch Eltern werden in den Prozess einbezogen. In Schwaben beteiligen sich 2024/25 zwei Schulen – darunter die Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule Meitingen – sowie acht Unternehmen.