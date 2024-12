Zuletzt kamen etwas weniger Geflüchtete im Landkreis Augsburg an

Der Druck auf die Kommunen und den Landkreis, Geflüchtete aufzunehmen, hat in den vergangenen Monaten etwas nachgelassen. Wie eine Übersicht der zuständigen Abteilung im Landratsamt bei der jüngsten Dienstbesprechung der Bürgermeister zeigte, steigen die Kurven zwar immer noch nach oben, flachten aber in 2024 nach dem deutlichen Anstieg in 2022 und 2023 durch den Krieg in der Ukraine etwas ab. So wurden dem Landkreis in diesem Jahr nur rund 800 Asylsuchende zugewiesen statt rund 1000 im Jahr 2023.

