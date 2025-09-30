Fraktion stellt Antrag für Tiny-Houses in Gersthofen

Ein ganzes Haus auf wenigen Quadratmetern, das ist ein sogenanntes Tiny-House. In der Regel finden sich darin Küche, Wohnbereich und Schlafzimmer auf kleiner Fläche. Die Vorteile liegen auf der Hand: Für vergleichsweise wenig Geld gibt es ein ganzes Haus, wenn auch ein sehr kleines. Die Fraktion Pro Gersthofen stellt nun einen Antrag, nachdem das Bereitstellen von Grundstücken eigens für solche Tiny-Houses geprüft werden soll.

Pro Gersthofen sieht einige Vorteile von Tiny-Houses

Begründet wird der Antrag unter anderem mit der aktuellen Wohnraumsituation und der steigenden Nachfrage nach kostengünstigem Wohnraum in Gersthofen. Geprüft werden soll, ob etwa im Mühlängerle oder der Stiftersiedlung-Nord potenziell Platz für die kleinen Häuschen wäre. In dem Antrag werden die Vorteile der Mini-Häuser aufgezählt. Demnach liegen die Kosten für Tiny-Houses mit einer Fläche von 15 bis 35 Quadratmetern bei etwa 60.000 bis 120.000 Euro. Im Vergleich zu einem klassischen Einfamilienhaus ist das wenig. Außerdem würde weniger Fläche und damit auch weniger Ressourcen gebraucht. Ein weiterer Vorteil sei, dass einige der Häuser flexibel sind und leicht an einen anderen Ort transportiert werden können.

Über den Antrag soll in einer der kommenden Sitzungen des Bauausschusses in Gersthofen beraten werden.