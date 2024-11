21-Jähriger nach Unfall bei Häder leicht verletzt

Auf der Kreisstraße A1 bei Häder ist es am Montag gegen 17.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 21-jähriger Autofahrer zu spät dass der vor ihm fahrende Traktor langsam fuhr. Er fuhr auf diesen auf. Am Auto des 21-Jährigen entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden, berichtet die Polizei. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Häder sicherte die Unfallstelle ab. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis