Traktor bleibt an einem Telefonmasten hängen

Einen ungewöhnlichen Unfall meldet die Polizei Zusmarshausen aus Häder: Ein Traktorfahrer war am Mittwochnachmittag in der Marienstraße in Richtung Lindach unterwegs. Aufgrund einer Fahrbahnverengung durch eine Baustelle streifte der Mann mit seinem Fahrzeug einen Telefonmasten. Dieser brach dadurch ab. Ob dabei auch die Telefonleitung beschädigt wurde und es zu Störungen des Telefonnetzes kam, ist bisher nicht bekannt. (kar)

