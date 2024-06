Öl fließt nach dem Hochwasser in die Schmutter bei Hainhofen

Die Feuerwehr rückt am Sonntagabend zu einem Einsatz an der Schmutter aus. Dort sind Öl-Rückstände ins Wasser gelaufen.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend zur Schmutter bei Hainhofen aus. Dort war Öl ins Wasser gelaufen, teilt Tassilo Brecheisen, Kommandant der Feuerwehr in Hainhofen, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das Öl wurde bereits während des Hochwassers vor einigen Wochen vermutlich aus Heizungstanks in die Umwelt gespült. Dort setzte es sich dann ab. Nachdem es am Sonntag geregnet hatte, wurde diese Ablagerungen in die Schmutter gespült, erklärt der Feuerwehrmann. Auf der Schmutter war deshalb ein Ölfilm zu sehen.

Feuerwehr muss Öl vom Wasser der Schmutter trennen

Um das Öl vom Wasser zu trennen, errichtete die Wehr aus Hainhofen gemeinsam mit der aus Neusäß drei Ölsperren auf dem Gewässer. Der Kommandant geht davon aus, dass nur wenige Liter Öl in die Schmutter gelangten. Nun wird das Wasserwirtschaftsamt untersuchen, ob weitere Maßnahmen nötig sind.

Die Feuerwehren aus Hainhofen und Neusäß rückten mit etwa 40 Einsatzkräften an. Viele von ihnen hätten den Sonntagabend ohnehin gemeinsam verbracht. Im Feuerwehrhaus in Hainhof wollte man eigentlich gemeinsam das EM-Fußballspiel gegen die Schweiz zusammen ansehen. Die erste Halbzeit verpassten die Feuerwehrleute wegen des Einsatzes. Zum entscheidenden Tor der deutschen Mannschaft in der Nachspielzeit waren die Einsatzkräfte aber zum Glück wieder zurück. (kinp)