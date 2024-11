24 Teams wollen Landkreismeister in der Halle werden

Eine sportliche Ewigkeit lang war die Stadt Günzburg der Nabel der kleinen schwäbischen Futsal-Welt, nun zieht der größte Knüller des Fußball-Winters wieder Richtung Hauptstadt, genauer gesagt in den Landkreis Augsburg. Das Finale um die Bezirksmeisterschaft im Futsal wird am 11. Januar 2025 in der Sporthalle in Stadtbergen ausgetragen.

Im Vorfeld dieses Spektakels steigen wie gewohnt die Titelkämpfe im Landkreis Augsburg und im Fußball-Kreis Augsburg. Die Resonanz ist überschaubar. Gab es im Landkreis Augsburg zu Hochzeiten über 50 teilnehmende Mannschaften, die in acht Vorrunden die acht Finalteilnehmer ermittelt haben, so gehen in diesem Hallenwinter insgesamt 24 Teams an den Start, darunter lediglich sechs aus dem Süden. „Es gibt vier Vorrundenturniere und eine Finalrunde“, lässt Spielleiter Torsten Zimmermann wissen.

Die Stadt Augsburg bestreitet wieder zusammen mit dem Landkreis Aichach-Friedberg eine Meisterschaft. Dort wird es sogar nur drei Vorrunden und eine Finalrunde geben. „Von allen Vorrunden werden sich die beiden Finalisten für das jeweilige Finale qualifizieren“, so Zimmermann.

Von den Finalturnieren werden sich dann die ersten drei Mannschaften für das Kreisfinale Augsburg 2025 qualifizieren. Sollten sich darunter der TSV Friedberg (Ausrichter) oder der SV Cosmos Aystetten (Titelverteidiger) befinden, die beide für das Kreisfinale gesetzt sind, kommt auch der jeweilige Viertplatzierte mit zum Kreisfinale.

Aus dem Kreisfinale Augsburg 2025 (5. Januar beim TSV Friedberg) qualifizieren sich die beiden Finalisten für die Schwäbische Endrunde, die in Stadtbergen stattfindet. Sollte der TSV Bobingen, der als amtierender schwäbischer Meister gesetzt ist, einer der beiden sein, dann kommt auch der Dritte weiter.

Aufgrund der bislang ernüchternden Resonanz im Landkreis Günzburg hält sich der dortige Spielleiter Fatih Kayan ausdrücklich die Möglichkeit offen, die Vorrunden im System „Jeder gegen Jeden“ auszutragen.

Termine der Landkreismeisterschaft

Vorrunde Königsbrunn (14. Dezember): SV Türkgücü Königsbrunn, SpVgg Langerringen, SG Margertshausen/Fischach, FC Horgau, TSV Zusmarshausen, SV Biburg.

Vorrunde Meitingen (15. Dezember): TSV Meitingen, SV Erlingen, SG Lützelburg/Achsheim, VfR Foret, SV Gablingen. CSC Batzenhofen.

Vorrunde Neusäß (22. Dezember): SV Cosmos Aystetten, SpVgg Westheim, TSV Neusäß, SV Ottmarshausen, TSV Täfertingen, Hainhofener SV.

Vorrunde Schwabmünchen (22. Dezember): TSV Bobingen, ASV Hiltenfingen, Türk SV Bobingen, TSV Diedorf, SSV Anhausen, TSV Klosterlechfeld.

Endrunde in Neusäß (29. Dezember)