Hammerschmiede

vor 18 Min.

Entscheidungen trifft Susanne Rößner stets mit der ganzen Familie

Susanne Rößner lebt mit ihrem Mann, drei Kindern, einem Hund und einer Katze in der Augsburger Hammerschmiede. Im Fall eines Wahlsiegs zieht sie jedoch einen Umzug nach Stadtbergen in Erwägung.

Plus Susanne Rößner lebt mit ihrer Familie in der Augsburger Hammerschmiede und will das Bürgermeisteramt in Stadtbergen erobern. Die Familie hat bei ihr einen hohen Stellenwert.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Auf die Frage nach dem Lieblingsplatz in ihrem Haus in der Augsburger Hammerschmiede muss Susanne Rößner nicht lange mit der Antwort überlegen. "Der Esstisch", sagt sie und gibt der dunklen Holzplatte zur Bestätigung mit der flachen Hand einen Klaps. Dabei geht es der 36-Jährigen weniger um das kulinarische Angebot, das dort zu finden ist, sondern in erster Linie um die Geselligkeit. "Hier ist das Zentrum, an dem sich immer die ganze Familie trifft", sagt die Kandidatin der Freien Wähler, die am Sonntag, 16. Juli, gegen Amtsinhaber Paul Metz die Bürgermeisterwahl gewinnen möchte. Dort ist letztendlich auch nach reiflicher Überlegung auch die Entscheidung gefallen, überhaupt anzutreten. Eine Entscheidung, an der die ganze Familie beteiligt war, denn diese hat bei Susanne Rößner einen hohen Stellenwert.

Geboren und aufgewachsen in Aichach ist ihr Stadtbergen dennoch gut vertraut. "Meine Oma war mit einem Metzger aus Stadtbergen liiert", sagt sie. Zudem sei ihr Onkel ein gebürtiger Leitershofer. Sie selbst aber zog mit Ende 20 nach Augsburg und lebt nun mit ihrem Mann und den drei Kindern seit acht Jahren in der Hammerschmiede. Die beiden 14- und 12-jährigen Mädchen stammen aus ihrer ersten Ehe, der sechsjährige Bub hat die Familienplanung nun abgerundet. Mit im Haus leben aber auch noch die kleine Katze "Narla", die erst vor wenigen Tagen drei kleine Kitten zur Welt gebracht hat, und der Schäferhund "Gero", der seit drei Jahren ob seines langen Fells der mit Abstand flauschigste Mittelpunkt in dem in Eigenregie kernsanierten Reihenhaus aus dem Jahr 1942 ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen