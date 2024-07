TSV Meitingen will um den Aufstieg mitspielen

Seit Juni bereiten sich die Handballer des TSV Meitingen auf die neue Saison 24/25 mit vollem Einsatz vor. In intensiven Trainingseinheiten wollen sie den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen. Trainer Imre Pardi hat dazu ein umfassendes Vorbereitungsprogramm zusammengestellt, das die Mannschaft optimal auf die bevorstehenden Herausforderungen einstimmt. Den Auftakt jedes Trainings bilden ausgedehnte Laufeinheiten am Lech. „Die Läufe sind essentiell, um die Ausdauer unserer Spieler zu stärken“, erklärt Imre Pardi. „Handball ist ein schneller und körperlich fordernder Sport. Eine gute Kondition ist die Basis, um das hohe Tempo über die gesamte Spieldauer aufrechterhalten zu können.“

Nach den Ausdauereinheiten widmet sich das Team gezielt der Abwehrarbeit. „Eine starke Defensive ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Mannschaft“, betont der Trainer. „Wir arbeiten intensiv an der Koordination und Kommunikation zwischen den Spielern, um im Spiel flexibel und geschlossen agieren zu können.“ Neben den konditionellen und defensiven Aspekten kommt auch die taktische Vorbereitung nicht zu kurz, um im Angriff variabel und unberechenbar zu agieren. Auch Sachen Neuzugänge konnte sich der TSV Meitingen auf der Kreisläuferposition mit Zsigri Soma verstärken, der vor drei Jahren noch in der 2. Liga in Ungarn gespielt hat.

Im ersten Testspiel traf der TSV Meitingen auf den Aufsteiger der letzten Saison, den SV Mering. Lange spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe, doch in der zweiten Halbzeit machte sich das schnelle Umschaltspiel und die bessere Kondition des TSV Meitingen bemerkbar und so konnte der TSV einen 36:32-Sieg einfahren. Ganz anders verlief jedoch das zweite Testspiel gegen den Underdog aus Neusäß, dass man überraschenderweise mit 26:32 verlor. Hier präsentierte sich der TSV Meitingen in erschreckend schwacher Verfassung. Die Abwehrarbeit ließ zu wünschen übrig, die Abschlussquote war desolat und von einer geschlossenen Mannschaftsleistung war kaum etwas zu sehen. Enttäuschung machte sich breit, doch Imre Pardi sieht auch in dieser Niederlage eine Chance zur Analyse und Verbesserung. „Wir haben deutlich gesehen, wo unsere Schwächen liegen und werden gezielt daran arbeiten“, so der Trainer des TSV Meitingen . „Die Vorbereitung ist dazu da, Fehler zu machen und daraus zu lernen.“ Denn man will eine wichtige Rolle im Kampf um die Aufstiegsplätze in die Bezirksoberliga spielen.