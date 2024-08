79-Jähriger kommt nach Motorradunfall ins Krankenhaus

Ein 79-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall bei Hegnenbach ins Krankenhaus eingelifert worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Ortsverbindungsstraße von Hegnenbach in Richtung St. 2032 ein Unfall. Ein 76-jähriger Autofahrer, der die Strecke in Richtung Hegnenbach befuhr, wollte ca. 500 Meter vor Hegnenbach nach links in einen Waldweg abbiegen, berichtet die Polizei. Der 79-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades wollte das Auto des 76-Jährigen in diesem Moment überholen und es kam zum Streifzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 79-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Zusamzell war mit 20 Kräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle. (kinp)

