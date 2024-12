Mario Reinelt holt den Ganghoferpokal

Auf der Weihnachtsfeier der Ganghofer Schützen mit anschließender Proklamation wurden im Hegnenbacher Vereinsheim viele Schützenkönige und Vereinsmeister aus dem vergangenen Schießjahr geehrt. In diesem Jahr gab es auf dem zweiten Platz des Vereinsmeisters gleich zwei Schützen, die exakt dieselbe Anzahl an Ringen in den Wettkämpfen geschossen hatten. Ausgezeichnet wurden (von links) Andreas Feil als 2. Vereinsmeister, Nicko Kottke als Schützenkönig und 2. Vereinsmeister Jugend, Gerhard Wagner als Schützenkönig Erwachsene, Rainer Dieminger als 3. Vereinsmeister, Sophie Lichtblau als 3. Vereinsmeisterin Jugend und Mario Reinelt als 1. Vereinsmeister mit Ganghoferpokal. Nicht abgebildet sind: der 1. Vereinsmeister Jugend, Timo Berchtenbreiter, und der 3. Vereinsmeister, Christian Lichtblau.

