Heike Heubach: „Jetzt geht‘s erst richtig los“

Frau Heubach, haben Sie sich inzwischen in Berlin eingelebt? Der Politikprozess, die vielen Termine, alles nicht so einfach – oder?

HEUBACH:: Ja. Inzwischen würde ich sagen, dass ich angekommen bin. Mein Terminkalender ist von einen auf den anderen Tag sprunghaft voll geworden, daran musste ich mich erst mal gewöhnen. Aber mein Büro macht einen tollen Job und in der Fraktion bin ich sehr herzlich aufgenommen worden. Ich habe seit Juni auch eine 1-Zimmer-Wohnung. Das macht das Ankommen auch viel einfacher. Nur dass ich meine Familie nun weniger sehen kann, ist ein großer Wermutstropfen.

Sie sind die erste gehörlose Abgeordnete. Werden Sie mit Anfragen anderer Verbände mit inklusiven Zielen überrollt?

HEUBACH: : Durch meine bloße Präsenz im Bundestag, durch meine nun doch exponiertere Stellung in der Community, ist das ein Automatismus, den ich gerne annehme. Meine politischen Schwerpunkte werden primär andere sein, da ich Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung und Kommunen bin. Dass mich Menschen nun um Hilfe bitten, ist nur logisch und ich helfe gerne, wo ich kann.

Was konnten Sie aus der Kommunalpolitik in Stadtbergen mitnehmen für Ihre Arbeit im Bundestag?

HEUBACH:: Kommunen sind die Herzkammer der Demokratie, hier bekommen die Menschen die Politik direkt mit. Hier ist die Demokratie sehr viel nahbarer, die Menschen kennen sich. Diese Nahbarkeit möchte ich beibehalten.

Wie kann man die Öffentlichkeit sensibilisieren und das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit Hörbehinderungen stärken?

HEUBACH:: Sensibilisierung kommt nur durch Sichtbarkeit. Wir müssen mehr Sichtbarkeit schaffen. Je mehr Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit sind, desto schneller wird die grundlegende Skepsis abnehmen. Wir haben leider immer noch eine Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderungen als grundsätzlich weniger kompetent eingestuft werden als Menschen ohne Behinderungen.

Sind Sie ein Vorbild? Für wen? Oder haben Sie ein Vorbild und wen?

HEUBACH: : Ob ich ein Vorbild bin, weiß ich nicht, das müssen andere für sich selbst entscheiden. Ich freue mich aber, wenn ich durch meine Arbeit andere Menschen inspirieren kann. Für mich sind Menschen immer dann ein Vorbild, wenn sie Widerstände überwinden und sich durchsetzen können.

Haben Sie noch Freude an der Arbeit in Berlin? Was macht am meisten Spaß?

HEUBACH:: Im Gegenteil. Jetzt geht es erst richtig los: Mein Team im Büro ist komplett, ich habe meine Themen bekommen, die ich innerhalb des Ausschusses betreuen darf, es greifen gewisse Automatismen… ich kann es kaum erwarten, nun richtig loszulegen. Am meisten begeistert mich immer noch die politische Auseinandersetzung an sich. Streit ist für die Demokratie essenziell – wenn er fair, konstruktiv und mit gegenseitigem Respekt geführt wird. Ich freue mich sehr, dass zu meinen Themen die Prävention von Naturkatastrophen – zum Beispiel durch Hochwasserschutzanlagen – und die Elementarschadenversicherung gehören. Dafür streite ich sehr gerne. Denn das, was die Menschen in Bayern vor vier Wochen und auch im Ahrtal vor drei Jahren erlitten haben, sollen sie so nicht noch einmal erleben müssen.

Sie haben sich sehr viel erstreiten müssen in Ihrem Leben. Fühlen Sie sich im Bundestag wohl, oder müsste noch etwas für Ihre politische Arbeit – und die anderer Menschen mit Handicaps dort - verbessert werden?

HEUBACH:: Für meine politische Arbeit konnte gut gesorgt werden. Ich habe Lichtsignale in meinem Büro installiert bekommen, etwa für Feueralarm oder für namentliche Abstimmungen, die sonst nur per Klingel angekündigt werden. Und ich habe ein großartiges Team an Dolmetschenden an meiner Seite, daher würde ich für mich behaupten, dass es fast keine Barrieren für mich gibt. Im Juni traf ich mich mit der Vertrauensperson für Menschen mit Behinderung im Deutschen Bundestag. Sie ist selbst Rollstuhlfahrerin und hat keinen uneingeschränkten Zugang zu allen Räumlichkeiten des Bundestages, sei es durch fehlende Rampen oder durch sich nicht selbstständig öffnende Türen. Da ist noch vieles zu tun.

Ist der Wille im Bundestag da, die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung generell voranzutreiben?

HEUBACH: : Ja, die sehe ich auf jeden Fall. Menschen haben keine Behinderungen – sie werden behindert in ihrem alltäglichen Leben. Die UN-Behindertenrechtskonvention auf internationaler Ebene und das Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auf nationaler Ebene, sollen Menschen eine gleichberechtige Teilhabe ermöglichen. Auch wenn wir von der 100%igen Umsetzung noch weit entfernt sind, hat die Ampel-Koalition mit der Bundesinitiative Barrierefreiheit einen guten konstruktiven Ansatz gefunden. Ich bin sehr froh, dass wir mit Jürgen Dusel, dem Behindertenbeauftragten des Bundes, hier eine starke und kompetente Person an der richtigen Stelle haben.

Sind Sie, seit Sie Bundestagsabgeordnete sind, schon mal angefeindet worden? Wann, wo und aus welchem Grund.

HEUBACH: : Angefeindet würde ich nicht sagen. Aber wenn ich Bilder oder Videos auf Social Media poste, kommen da schon mal negative Kommentare. Aber das kann ich ausblenden. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen, insbesondere auf kommunaler Ebene, haben nicht so viel Glück, hier geht es auch um die körperliche Gesundheit. Gewalt darf niemals Teil des politischen Austausches sein.

Welche Themen in Ihrem Wahlkreis beschäftigen Sie besonders?

HEUBACH: Da der Landkreis Augsburg Land und Aichach/Friedberg mein Wahlkreis ist, beantworte ich das gerne zusammen. Und ganz klar sind hier die steigenden Mieten zu nennen. Das ist kein ausschließliches Problem von Städten wie Berlin oder München, sondern wir in Stadtbergen merken das auch massiv. Die Speckgürtel der Ballungszentren erleben einen enormen Zuzug, da die Mieten in den Städten einfach überproportional steigen. Das Problem dabei ist: Mietenanstieg ist kein Naturgesetz, sie steigen nicht automatisch. Sie werden erhöht. Wohnen ist ein Menschenrecht, das wird oft nicht respektiert. Der Markt regelt gar nichts. Da muss der Staat eine viel stärkere, regulierendere Rolle einnehmen.

Was sagen Sie zum Ergebnis der Europawahl in Ihrem Wahlkreis?

HEUBACH: Im Gesamten ist das Ausmaß an Menschen, die rechtsextrem gewählt haben, insbesondere die Jugendlichen, erschreckend hoch. Das hat nach zehn Jahren AfD nur noch wenig mit Protest zu tun. Die Regierungskoalitionen haben hier einen klaren Auftrag, konstruktiver zusammenzuarbeiten. Die Koalition ist jedoch im Angesicht beispielloser Krisen – wie dem Überfall auf die Ukraine, eine darauf aufbauende Energiedebatte oder ein noch immer von der Pandemie geprägter Haushalt – viel besser als ihr Ruf.

Wie inklusiv ist der Landkreis Augsburg für gehörlose Menschen?

HEUBACH: Der Landkreis Augsburg ist hinsichtlich der quantitativen Versorgung von Dolmetschenden unterbesetzt. In ganz Schwaben gibt es nur 13 Dolmetschende. Daher können taube Menschen weniger am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das hat der Landkreis gemein mit fast allen Kommunen in Deutschland.

Welches Ihrer Projekte, evtl. auch aus dem Bauausschuss, steht derzeit ganz oben auf Ihrer Liste?

HEUBACH:: Eine tagesaktuelle Debatte ist derzeit die Elementarschadenversicherung und die Katastrophenschutzprävention. Ich habe mich lange mit den Menschen im Katastrophengebiet in Allmannshofen ausgetauscht. Die Frage ist nämlich nicht, ob die nächste Naturkatastrophe kommt, sondern lediglich wann und wo. Daher muss man die Menschen unkompliziert schützen. Leider streitet man sich hier wieder um das leidige Thema Geld. Für mich geht es hier aber nicht um mögliche Defizite in den Bilanzen von Versicherungsunternehmen, sondern dass es den Menschen gut geht.

Werden Sie sich wieder aufstellen lassen?

HEUBACH: : Ja, selbstverständlich. Ich werde kandidieren.