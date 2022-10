Heimat-Check

11:30 Uhr

Heimatcheck: Städte und Gemeinden im Kreis Augsburg im Vergleich

Plus Zwischen Schlusslicht und Spitzenreiter beim Heimat-Check im Landkreis Augsburg liegen gut 20 Kilometer. Was unterscheidet Horgau und Mickhausen? Das sind die Erkenntnisse.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Etwas mehr als 20 Kilometer, eine knappe halbe Stunde Autofahrt, liegen zwischen Horgau und Mickhausen. Gefühlt aber trennen den 3000-Einwohner-Ort im Rothtal und die etwa halb so große Gemeinde in den Stauden Welten. Das zeigt unser großer Heimatcheck, in dem Stimmen aus Mickhausen so klingen: "Ein Supermarkt oder wenigstens ein Dorfladen wären toll." Ein anderes Zitat: "Mickhausen ist leider tot. Hier gibt es nichts."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen