Thierhaupten punktet mit Vereinsleben und Gastronomie

Plus Thierhaupten ist ein beliebter Wohnort im Kreis Augsburg. Beim Heimat-Check vergeben die Bewohnerinnen und Bewohner sehr gute, aber auch schlechtere Noten.

Es wird fleißig gebaut in Thierhaupten, der Markt ist ein beliebter Wohnort. Beim Heimat-Check bekam Thierhaupten von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern dann auch Top-Werte für viele Bereiche des täglichen Lebens. Insgesamt hat Thierhaupten bei der Bewertung die Note 6,6 erreicht, der Landkreisschnitt liegt bei 5,9. Thierhaupten punktet vor allem mit seinem vielfältigen Vereinsleben und seiner Gastronomie. Für zwei Aspekte gibt es allerdings schlechte Werte.