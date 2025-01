Heinz Rudolf Kunze: „Die Fans hängen wieder an meinen Lippen“

Erleben Sie gerade einen neuen Höhepunkt Ihrer Karriere?

HEINZ RUDOLF KUNZE: Absolut. Es geht seit einigen Jahren spürbar bergauf. Meine letzten drei Alben waren in den Top 10, die beiden mit neuen Songs sogar in den Top 5. Das hatte ich vorher noch nie. Zwar haben die Charts heute nur noch symbolische und keine quantitative Bedeutung, aber wir Künstler sind eitel - und Platzierungen wie drei oder vier bedeuten uns etwas (lacht). Konzerte haben für die Leute eine immer größere Bedeutung. Die Fans hängen wieder an meinen Lippen. Ich fühle mich verstanden und ernst genommen, auf einer Woge des Verständnisses - das tut meiner Seele richtig gut.

Reinhard Franke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis