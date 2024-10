Kabarett mit Stefan Otto im Gemeinschaftshaus

Bereits 2018 sorgte Stefan Otto bei seinem Publikum im Gemeinschaftshaus Hennhofen für einen heiteren Abend. Jetzt kommt er wieder mit seinem Programm „So Schee scho“ mit spritzigem Humor und voller absurder Ideen. Für nichts ist sich der sympathische Niederbayer, der auf vielen bekannten bayerischen und österreichischen Kabarettbühnen zu Hause ist, zu schade, um seine Alltagsgeschichten gekonnt in das perfekte Gewand zu packen. Natürlich darf auch im neuen Programm sein Keyboard, Waschbrett und die Fuß-Loop-Maschine nicht fehlen. Die Show findet statt am Samstag, 9. November, um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus Hennhofen. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Familie Pröbstle, Telefon 08295/909784 und an der Abendkasse. (kräm)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis