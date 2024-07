Spektakuläre Feuershow beim Tag der offenen Tür der FFW Hennhofen

Einen Tag der offenen Tür veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Hennhofen. Geboten wurden Vorführungen der Aktiven, unter anderem eine Fettbrandsimulation, eine Spielwiese für Kids und Jugendliche und ein gemütliches Zusammensein für die Erwachsenen bei Kaffee/Kuchen und Gegrilltem.

Bei der Veranstaltung wurde das Gemeinschaftshaus mit Feuerwehrnutzung 12 Jahre nach seiner Einweihung offen präsentiert. In einem Rundgang konnten alle Räume besichtigt werden. Infotafeln erläuterten die Nutzung und gaben zusätzliche Informationen. Zwei Bilderschauen liefen rund um die Uhr; sie zeigten Bilder von der fünfjährigen Bauphase und der Einweihung 2012 sowie vom 125-jährigen Gründungsfest 2017. In der Florianstube hingen Bilder der früheren Gründungsfeste, darunter das 100jährige Bestehen, das 1992 gefeiert wurde. Der oder die andere fand sich dabei auf den Fotos in jüngeren Jahren abgebildet.

Eine besondere Attraktion war die Anlage zum Kistenstapeln. Der Rekord lag bei 13 Kisten in 29 Sekunden. Auch das FFW-Auto als Hüpfburg, die Torwand, die große Dartscheibe für Bälle kamen gut an. Zudem war mit der Kegelbahn, dem Kicker und dem elektronischen Dartautomaten mit Spickern für jeden etwas geboten.

Eine gelungene Veranstaltung, meinten die Verantwortlichen vom Orga-Team der FFW Hennhofen mit ihrem 1. Vorstand Stefan Litzel und Kommandant Dominik Stuhlenmiller organisiert wurde. Weiter geht's im Herbst mit dem traditionellen Entenessen an Kirchweih am Sonntag, 20. Oktober, und mit dem Auftritt des bekannten Kabarettkünstlers Stefan Otto am Samstag, 9. November, um 20 Uhr, im Gemeinschaftshaus. In 2025 sind als Highlights die A-cappella-Gruppe cash-n-go im März eingeplant und im November die Hillus Herztropfa von „dr Alp“, die wie Stefan Otto bereits zum zweiten Mal nach Hennhofen kommen werden. (jr)