Ehemann der getöteten Frau sitzt wegen Mordverdachts in Haft

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters aus Herbertshofen gibt die Polizei neue Details bekannt. Die entscheidenden Hinweise kamen aus der Bevölkerung.

Im Fall des Tötungsdelikts in Herbertshofen gibt die Polizei jetzt neue Details bekannt. Nachdem in dem Zweifamilienhaus am Freitag eine 46-jährige Frau tot aufgefunden wurde, geriet schnell der Ehemann des Opfers in Verdacht. Dieser war jedoch flüchtig und konnte erst in der Nacht auf Sonntag von der Polizei festgenommen werden. Unklar war bislang, wie die Frau zu Tode gekommen war und wo die Festnahme des mutmaßlichen Täters erfolgte. Diese Informationen hat das Polizeipräsidium Schwaben Nord jetzt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Festgenommen werden konnte der tatverdächtige Ehemann in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung im Bereich des Tegelbergs. Die Polizei hatte zuvor einen öffentlichen Fahndungsaufruf herausgeben, dem auch ein Foto des Gesuchten beigefügt war. In diesem Zusammenhang warnte die Polizei jedoch davor, den 58-Jährigen anzusprechen und riet dazu, stattdessen über den Notruf die Polizei zu informieren.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl wegen Mordes

"Kräfte der Polizeiinspektion Füssen konnte den Mann jedoch widerstandslos festnehmen", teilt ein Sprecher der Polizei mit. Der Ehemann des Opfers saß zunächst im Polizeiarrest, die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte schließlich einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Mordes. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete daraufhin am Montag Untersuchungshaft an. Die Pressestelle des Präsidiums gab zudem weitere Details zum Tatablauf bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich das Verbrechen am Freitag, 28. Oktober, in den frühen Vormittagsstunden ereignet. Noch am selben Tag wurde laut Polizei durch das Institut für Rechtsmedizin in München eine Obduktion durchgeführt. Diese ergab, dass die Geschädigte infolge massiver stumpfer Gewalteinwirkung zu Tode gekommen ist. Ein Familienmitglied hatte die Frau am Freitagmittag leblos aufgefunden und den Notruf abgesetzt. Zum genauen Tathergang und dem Verbleiben des Tatverdächtigen nach der Tat bis zu seiner Festnahme dauern die Ermittlungen an, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden können, teilt die Polizei mit. Auch das Motiv des Täters ist bislang nicht bekannt.

Schwer bewaffnete Polizeibeamte zogen vor dem Anwesen auf

Am Sonntag deutete in der Straße in Herbertshofen nichts mehr auf das schreckliche Verbrechen hin. Das Tor zu dem Zweifamilienhaus stand offen, die Rollladen waren hochgezogen. Am frühen Freitagnachmittag waren vor dem Anwesen zeitweise schwer bewaffnete Polizeibeamte aufgezogen. Gegen 16 Uhr rückten die Einsatzkräfte vor dem Haus wieder ab. In den Innenräumen waren aber weiterhin zahlreiche Polizisten zu erkennen. Wenig später schwärmten die Ermittler aus und begannen, die Nachbarn zu befragen.

Recherchen unserer Redaktion haben ergeben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter möglicherweise um einen Mann handeln könnte, der bereits in jungen Jahren aus dem Bereich Meitingen weggezogen sein soll. Demnach soll er erst vor Kurzem wieder zurückgekehrt sein. Bestätigen ließen sich diese Angaben allerdings bislang nicht, auch die Polizei hat diesbezüglich keine konkreten Angaben gemacht.