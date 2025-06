Weihe des neuen Denkmals bei einer Feier im Dorf

Die Vorbereitungen für das Lindenfest der Dorfgemeinschaft Herbertshofen, in dessen Mittelpunkt die Weihe des neuen Ehrenmals am Kirch- und Friedhofsvorplatz an der St. Clemensstraße steht, laufen auf Hochtoren. Das neue Ehrenmal, das vom Langweider Künstler Norbert Zagl entworfen wurde, ersetzt das bisherige im Jahre 1958 errichtete Denkmal, das im Laufe der Zeit starke Witterungsschäden aufgewiesen hat. Im Rahmen der beiden Festtage feiert gleichzeitig die Soldatenkameradschaft Herbertshofen-Erlingen ihr 140-jähriges Bestehen und der Meitinger Ortsteil Herbertshofen kann auf seine 800 jährige Ortsgeschichte zurückblicken

Samstag, 28 Juni: 17 Uhr Gottesdienst in der St. Clemenskirche mit allen Fahnenabordnungen für alle während der Pandemie verstorbenen Vereinsmitglieder aus Herbertshofen und Erlingen mit anschließender Weihe des neuen Ehrenmals. Anschließend Festzug mit dem Spielmannszug Herbertshofen und der Musikkapelle Erlingen von der Kirche zum Festplatz an der Linde in der Fuggerstraße. Bieranstich durch Bürgermeister Michael Higl und Unterhaltung mit den D‘Erlinger Musikanten.

Sonntag, 29. Juni: ab 9 Uhr Weißwurstfrühschoppen, ab 10 Uhr musikalische Unterhaltung mit der SGL – Seniorenkapelle; ab 11 Uhr Mittagstisch aus der Festküche; ab 14 Uhr gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen mit der SGL-Seniorenkapelle, anschließend Festausklang bis 20 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Info: Aufbau des Festzeltes ist am Freitag, 27. Juni ab 14 Uhr, Abbau am Sonntag nach Beendigung des Festes.