Ein Fest für das neue Ehrenmal

Gleich drei Anlässe hatte die Dorfgemeinschaft Herbertshofen bei ihrem Lindenfest zu feiern: 800 Jahre Herbertshofen, die Einweihung des neuen Ehrenmals und das 140-jährige Bestehen der Soldatenkameradschaft Herbertshofen-Erlingen. Und die Linde, die Pfarrer Josef Dillmann einst gepflanzt hatte, ist auch schon 123 Jahre alt.

Der Vorsitzende der jungen neuen Herbertshofer Dorfgemeinschaft, Anton Kraus, erinnerte an die Anfänge; wie aus der losen „Dorfgemeinschaft Herbertshofen“ Ende 2022 ein eingetragener wurde, in dem alle örtlichen Vereine angeschlossen sind. Gemeinsam feiern sie seit 2023 das Lindenfest.

Musik, gute Stimmung und Unterhaltungen, herzhafte Schmankerl

Im Anschluss an den Gottesdienst unter Mitwirkung der Fahnenabordnungen der Vereine, weihte Pfarrer Gerhard Krammmer das neue Ehrenmal ein. Ein Festzug, angeführt von der Musikkapelle Erlingen und dem Spielmannszug Herbertshofen lief dann zum zur Linde in der Fuggerstraße. Nachdem Bürgermeister Michael Higl den Bieranstich vollzogen hatte, saßen die Menschen in der lauen Sommernacht bis spät zusammen. Dazu spielten die Erlinger Musikanten auf.

Am Sonntag sorgte die SGL-Seniorenkapelle während der Bewirtung der Besucherinnen und Besucher des Lindenfestes für musikalische Unterhaltung.

