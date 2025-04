Ideen für mehr Natur im Garten unter Berücksichtigung der eigenen Lebensqualität

Günther Wolff, Vorsitzender beim Obst und Gartenbauverein und Orts- und Landschaftspflege Herbertshofen lud Gartenpflegerin Christiane Mayer zu einem Referat mit dem Motto „Ideen für mehr Natur im Garten“ ins Vereinsheim des Herbertshofener Traditionsvereins ein. Die in Affaltern beheimatete ausgebildete Landschaftsgärtnerin informierte die zahlreich anwesenden Besucher kompetent über verschiedene Möglichkeiten der Gartenpflege und -gestaltung. Dabei wurde auch das Thema „Gartenliebe und älter werden – Ideen für entspanntes und gesundes Gärtnern im Alter“ angesprochen. Christiane Mayer gab außerdem Anregungen zum Nachdenken und Handeln, Tipps zu Arbeitserleichterungen, und Sicherheit. Im Vordergrund sollten dabei immer die Fragen stehen: „Was mache ich gerne im Garten? Wofür setze ich meine Kraft und Zeit ein? Was sind meine Lieblingspflanzen? Wie kann ich mich im Garten erholen? Suche ich Kontakt oder Abgeschiedenheit?“ Immer sollten auch die eigenen Grenzen im Auge behalten werden. Technische Hilfsmittel (Hochbeete, lieber „Rollen statt Tragen“, „Sitzen statt Bücken“, spezielles ergometrisches Werkzeug) erleichtern ebenso die Arbeit wie die richtige Pflanzenauswahl. Wichtig sei für die ausgebildete Gartenpflegerin auch das richtige Gießen. „Die Pflanzen nicht verhätscheln sondern zur Eigenversorgung anleiten“, betonte die Referentin. Dies erspart Zeit und Mühen, denn die Gartenarbeit soll als Jungbrunnen für den Körper gelten. Die eigene Lebensqualität muss im Vordergrund stehen. Gärtnern ist dann auch gut für die Seelenpflege. Nirgends sonst kann der Mensch die Natur in den Jahreszeiten besser spüren, schmecken und riechen.

