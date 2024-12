Viele neue Gesichter unter den Vorständen des Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen

Auf der Jahreshauptversammlung des Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen nannte Vorsitzender Bernhard Kraus in seinem Rückblick unter anderem die erfolgreiche Jubiläumsparty zum Saisonstart 2024 sowie den Faschingsball, der erstmals in Herbertshofen stattfand. Auch stellte er zahlreiche andere Vereinsaktivitäten heraus. So wurde unter dem Motto „Beim Haufa ist die Hölle los“ an acht Faschingsumzügen teilgenommen und eine Skifahrt nach Söll auf die Beine gestellt. Außerdem wurden Busse gestartet, um gemeinsam die großen Partys der Region zu besuchen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen die Neuwahlen. Bernhard Kraus wurde einstimmig zum ersten Vorsitzenden wiedergewählt. Peter Miller übernimmt das Amt des zweiten Vorsitzenden, Marcel Dittrich rückt neu in die Vorstandschaft nach und wurde zum dritten Vorsitzenden gewählt. Außerdem sind Paulina Irsigler als Schriftführerin, Oskar Storr als Kassierer sowie Katharina Haider und Tobias Schmidberger als Beisitzende neu in ihren Ämtern. Als Beisitzende wurden Tim Reiter, Martin Kratzer und Philipp Feiger wiedergewählt und komplementieren die Vorstandschaft des Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen, der aktuell 199 Mitglieder zählt.

Faschingsball am 1. Februar

Die langjährigen Vorstandschaftsmitglieder Kathrin Gerle, Jessica Spiegel, Matthias Deller, Matthias Reiter und Nicole Storr legten ihre Ämter nieder. Die aktuelle Vorstandschaft dankte für ihr langjähriges Engagement. Im Anschluss gab der wiedergewählte Vorsitzende einen Ausblick auf die kommende Faschingssaison. Der Faschingshaufa wird wieder einen Faschingswagen bauen und mit ihm auf den umliegenden Faschingsumzügen unterwegs sein. Außerdem findet wieder der Faschingsball in der Turnhalle Herbertshofen statt, am Samstag, 1. Februar 2025. Am Freitag, 7. Februar, wird traditionell der Wagen präsentiert. (AZ)