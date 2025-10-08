„Seen and Unseen“ heißt die Herbstausstellung im Exerzitienhaus in Leitershofen

Das Exerzitienhaus Leitershofen eröffnet am Sonntag, 12. Oktober, um 12 Uhr seine diesjährige Herbstausstellung und zeigt unter dem Titel „Seen and Unseen“ Werke des Malers Andreas Jauss. In die Ausstellung führt der Jesuitenpater und Kunstexperte Friedhelm Mennekes ein, die musikalische Gestaltung übernimmt Antonia Miller (Piano). Der Künstler ist anwesend. Um 11 Uhr findet ein Gottesdienst in der Hauskirche statt.

Zu sehen sind bis zum 30. November farbige Leinwandarbeiten in Öl und Acryl sowie Zeichnungen. Vom amerikanischen Realismus inspiriert, schafft Andreas Jauss Bilder, die auf den ersten Blick fast wie Fotografien wirken, sich bei genauerer Betrachtung jedoch als malerische Verdichtungen des Alltags erweisen. Er wählt Ausschnitte aus Innenräumen, Architektur oder Landschaften, kombiniert, variiert und verfremdet sie.

Icon vergrößern „Großes Interieur“ von Andreas Jauss. Foto: Andreas Jauss Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen „Großes Interieur“ von Andreas Jauss. Foto: Andreas Jauss

Künstler und Theologe

Andreas Jauss wurde 1960 in Sindelfingen geboren. Er studierte von 1992 bis 1998 Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Seit 1995 werden seine Werke regelmäßig in Deutschland und im Ausland ausgestellt. Neben seiner künstlerischen Arbeit studierte er Theologie. Heute lebt und arbeitet Andreas Jauss als Künstler und katholischer Pfarrer in Stuttgart.

Begleitend zur Ausstellung sind ein „art.walk – Architektur, Kunst und Spiritualität“ am Freitag, 24. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, mit Rundgang, Get-together und meditativen Tagesausklang, für acht Euro, sowie ein Künstlergespräch mit Andreas Jauss am Sonntag, 23. November, 14 Uhr geplant. Die Öffnungszeiten des Diözesan-Exerzitienhauses St. Paulus in der Krippackerstraße 6 in Leitershofen sind Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 15 Uhr, und Sonntag 8 bis 14 Uhr. (AZ)