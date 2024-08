Nach dem Ferienspaß ist vor dem Ferienspaß

Ereignisreiche Ferientage für fast 200 Kinder in Stadtbergen: Auch in diesem Jahr bot das Ferienprogramm der Stadt Stadtbergen für alle Mädchen und Jungen ein abwechslungsreiches Programm - und im Herbst soll es auch nicht langweilig werden.

Insgesamt 190 Kinder aus dem Stadtgebiet hatten sich im Vorfeld für das dreiwöchige Programm angemeldet, das von den beiden städtischen Jugendpflegern zusammengestellt wurde und aus einem bunten Mix aus Ausflügen, Basteln, Spielen und Action bestand. Besonderes Highlight für die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren waren dabei der Schwimmbadtag im städtischen Gartenhallenbad sowie der Ausflugstag, der sie unter anderem ins Deutsche Museum in München, in den Skyline-Park oder auch in den Kletterwald Scherneck führte.

Erstmalig gibt es in Stadtbergen einen Nachhaltigkeitstag

Erstmals beinhaltete das Ferienprogramm der Stadt Stadtbergen einen „Nachhaltigkeitstag“ – an diesem drehte sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Jeweils in kleinen Gruppen besuchten die Mädchen und Jungen die Ausstellung „Rette die Welt…zumindest ein bisschen“ im Foyer des Rathauses. Die städtische Klimaschutzmanagerin, Claudia Günther, führte die Kinder durch die Ausstellung. Dass sie bereits im jungen Alter mit dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit etwas verbinden, zeigten die Mädchen und Jungen dann auch anschließend, als sie kreativ gefordert waren: Mit einem Bild sollten sie darstellen, was sie selbst bereits für den Klimaschutz machen oder welche kreativen Vorschläge sie haben. Dabei kamen Ideen wie ein solarbetriebenes Müllfahrzeug oder mehr Mülltrennung zum Vorschein. Die etwas Älteren unter den Kindern bastelten aus Plastikmüll wie Joghurtbechern kleine ‚Müllmonster‘. Die Ergebnisse – ob Bild oder Müllmonster – wurden im Foyer des Rathauses ausgestellt. Als Erinnerung an den Nachhaltigkeitstag stellten die Kinder außerdem nachhaltige Produkte her, die sie mit nach Hause nehmen konnten.

Für alle, die das Sommerferienprogramm verpasst haben oder erneut am Ferienprogramm teilnehmen möchten, bietet sich in wenigen Wochen die nächste Gelegenheit: In den Herbstferien vom 28. bis 31. Oktober bietet die Stadt Stadtbergen wieder ein Ferienprogramm an. Eine Anmeldung ist vom 9. bis 14. Oktober über die städtische Internetseite oder zu den Öffnungszeiten des Rathauses möglich. (AZ)