42-Jähriger verbrennt illegal Holz

Ein 41-jähriger Mann zündete am Mittwoch gegen 20 Uhr auf seinem Grundstück in Monburg bei Heretsried eine größere Menge Altholz an – laut Polizei etwa fünf Meter neben dort untergestellten Pferden und zehn Meter neben einer Scheune. Die 60-jährige Pferdehalterin rief daraufhin die Feuerwehr, da sie Angst hatte, dass sich das Feuer unkontrolliert ausbreiten könnte. Insgesamt kamen 65 Feuerwehrler der Feuerwehren Heretsried, Lauterbrunn, Emersacker und Affaltern zum Einsatzort um das Feuer wieder zu löschen.

Im Laufe des Einsatzes wurde festgestellt, dass es sich nicht um eine Reisigverbrennung, wie von dem Mann behauptet, sondern um eine Verbrennung von lackiertem und behandeltem Altholz handelte. Der 41-Jährige handelte somit ordnungswidrig im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Das behandelte Altholz hätte laut Polizei Zusmarshausen ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. (diba)