Bauarbeiter verletzt sich mit Flex

Ein 43-Jähriger ist nach einem Unfall in Heretsried mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, verletzte er sich am Donnerstag gegen 14 Uhr auf einer Baustelle in der Bergstraße mit einer Flex. Bei Trennarbeiten verkantete sich die Flex und schlug mit der laufenden Diamanttrennscheibe gegen den rechten Unterschenkel des Mannes. Dadurch zog sich dieser einer tiefe, stark blutende Schnittverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (kinp)

