Griechisches Theater in Heretsried überzeugt mit Shakespeare-Adaption

Im Griechischen Theater Heretsried war am Samstag erstmals die neu gegründete „Grüne Bühne München“ zu Gast. Der Name „Grüne Bühne“ ist doppelt Programm: Theater im Grünen, unter freiem Himmel und die freiwillige Selbstverpflichtung, Produktionen möglichst nachhaltig umzusetzen. Bei sommerlichen Temperaturen entführte das junge Ensemble aus fünf Schauspielern und einer Gastgeigerin das Publikum mit dem Programm „Die ganze Welt ist Bühne“ auf eine musikalische Theaterreise durch sieben Lebensalter. Die sieben „Trittstufen“ dieser Reise entstammten dem Monolog des Jacques in William Shakespeares berühmter Komödie „Wie es euch gefällt“.



Statt eines klassischen Theaterstücks brachte die „Grüne Bühne“ so eine nachdenklich stimmende Montage eindringlicher Szenen: vom Säugling bis zum Greis – mit dazu passenden Liedern und kurzen, alles verbindenden Erzähl-Kommentaren auf die Bühne. Neben dem zeitlosen Shakespeare dienten auch Friedrich Schiller und Oscar Wilde als Ideenlieferanten.

Theater in Heretsried überzeugt mit Schauspiel und musikalischer Untermalung

Regisseur und Erzähler Christoph Hirschauer führte mit seinen launigen Weltbetrachtungen von Lebensstufe zu Lebensstufe und sorgte für viele Lacher und nachdenkliches Schmunzeln im Publikum. Die Akteure auf der Bühne gaben mehr als zwei Stunden lang ihr Bestes. Simone Krischke und Romana Wagner verzauberten mit ihrem hinreißenden Spiel und bewiesen zugleich durch Gesang und Flötenspiel musikalisches Können. Auch Philipp Sauer von Derschau und Heiner Lapp glänzten in ihren Rollen und standen den Darstellerinnen musikalisch nicht nach. Sie nahmen die Zuschauer an die Hand, führten sie von der Wiege, wo der Säugling noch ganz ohne Worte auskommt, bis an die Schwelle des Todes, wo dann der Greis seine zweite Kindheit durchlebt: „Ganz ohne Zähne, ganz ohne Augen, ohne Zunge“, völligem Vergessen entgegen dämmernd. Durch die diversen musikalischen Zwischenspiele wurden auch noch die tiefsten Winkel der verschiedenen Lebensalter ausgeleuchtet.



Die Gastgeber des Abends, Sebastian und Marlies Bernhard, wurden dieses Frühjahr von einer unerwarteten Nachricht überrascht. Die beiden waren erst einmal gar nicht so glücklich, dass die langjährigen Mitglieder des „Münchner Sommertheaters“ und dessen Gründerin, Regisseurin und Liederkomponistin Ulrike Dissmann fortan getrennte Wege gehen. Die Aufführungen der Truppe waren viele Jahre hindurch ein unverzichtbarer Bestandteil des alljährlichen Sommerprogramms im Griechischen Theater geworden. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass die neue Produktion, zum ersten Mal in Eigenregie der Schauspieler, so gut ankam. Prall gefüllt Ränge, nicht enden wollender Applaus und Rufe nach einer Zugabe: Ein besseres Happy End kann man sich nicht vorstellen.