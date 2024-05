Heretsried

Heretsried nimmt deutlich mehr Geld ein als geplant

In Heretsried wurde im vergangenen Jahr ein Überschuss von rund 400.000 Euro erwirtschaftet.

Plus Mehr Steuern und weniger Ausgaben – Heretsried hat mehr Geld als geplant. Das sind die Hintergründe.

Von Simone Kuchenbaur

Gute Nachrichten für die Gemeinde Heretsried: Kämmerer Günther Tauber von der VG Welden erklärte bei der Haushaltsberatung, dass im vergangenen Jahr ein Überschuss von rund 400.000 Euro erwirtschaftet wurde – durch höhere Steuereinnahmen und sparsame Haushaltsführung sei die Summe doppelt hoch wie ursprünglich geplant.

Größter Ausgabeposten im diesjährigen Haushalt ist die Umlage an den Landkreis Augsburg mit 570.000 Euro. Für die Sanierung der Ortskanäle sind 130.000 Euro vorgesehen, für den Unterhalt der Feuerwehrhäuser 15.000 Euro. Für Investitionen in die Kläranlagen und die Verbundleitung sind 1,1 Millionenn Euro eingeplant. Geplant ist außerdem das Gewerbegebiet Heretsried Nord. Der Kämmerer wies zudem darauf hin, dass in den nächsten Jahren mit der Sanierung der Ortsstraßen, der Kanalisation und der Hauptwasserleitungen etliche Pflichtaufgaben anstünden, um die die Gemeinde nicht herumkomme.

