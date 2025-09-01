Icon Menü
Heretsried : Radfahrerin von Auto angefahren

Heretsried

Radfahrerin von Auto angefahren

„Aus unbekanntem Grund“ fährt eine 84-jährige Autofahrerin auf eine Radfahrerin in Heretsried auf, berichtet die Polizei.
    Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall in Heretsried leicht verletzt.
    Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall in Heretsried leicht verletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall in Heretsried leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war sie am Sonntagnachmittag auf der Monburger Straße in Heretsried in Richtung Affaltern unterwegs. Eine 84-jährige Autofahrerin fuhr aus unbekanntem Grund auf die Radlerin auf, heißt es im Polizeibericht. Dadurch stürzte die Radlerin. Sie kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. (kinp)

